Russia-Uzbekistan: presidente Mirziyoyev oggi a Kazan, previsto bilaterale con Putin

- Il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev parteciperà alla cerimonia di apertura dei “Giochi del futuro” che si terrà oggi a Kazan. Lo riferisce l'ufficio stampa del leader uzbeko. "Su invito del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev effettuerà una visita di lavoro nella città di Kazan il 21 febbraio per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi del futuro", recita il comunicato. Il programma della visita prevede un incontro bilaterale fra i due capi di Stato, nel corso del quale verrà discussa l'attuazione degli accordi di massimo livello raggiunti in seguito alla visita ufficiale di Mirziyoyev in Russia dal 5 al 7 ottobre 2023, nonché un ulteriore approfondimento delle relazioni tra i due Paesi. I due presidenti discuteranno di un nuovo partenariato strategico globale. (Res)