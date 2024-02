Giappone: Università di Tokyo lancia programma di laurea con 50 per cento di studenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Tokyo lancerà un nuovo programma di laurea combinato di cinque anni nell'autunno 2027, con metà dei circa 100 posti disponibili riservati a studenti stranieri, ha dichiarato una fonte universitaria citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il programma interdisciplinare, una combinazione di una laurea triennale e una magistrale di un anno, mira a coltivare talenti per guidare gli sforzi volti a risolvere questioni globali come il cambiamento climatico, ha riferito la fonte. Gli studenti partecipanti al corso potranno selezionare corsi già offerti a livelli di laurea e di master presso l'università secondo i loro interessi in campi come la letteratura e la medicina, ha detto la fonte. (segue) (Git)