Israele-Brasile: ministro Esteri Vieira, inaccettabili e false le dichiarazioni del ministro israeliano Katz (3)

- Nel corso di una recente conferenza stampa tenuta ad Addis Abeba, Etiopia, Lula ha accusato Israele di commettere un "genocidio" nella Striscia di Gaza, evocando un paragone con lo sterminio degli ebrei in Germania. "Quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, con il popolo palestinese, non si è mai verificato in nessun momento storico. In realtà si è verificato quando Hitler ha deciso di uccidere gli ebrei", ha detto Lula. Parole che avrebbero innescato un intenso botta e risposta tra le due capitali, con ripercussioni diplomatiche ancora in divenire. (segue) (Brb)