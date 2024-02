Ucraina: capo intelligence Budanov, situazione difficile ma la Russia sta esaurendo le forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della direzione principale d'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, ha riconosciuto la difficile situazione delle forze armate ucraine, ma ha sostenuto che la Russia sia sul punto di esaurire le proprie forze, poiché avrebbe perso gran parte del suo esercito professionale durante le prime fasi del conflitto. Intervistato dal quotidiano "Wall Street Journal" la scorsa settimana, pochi giorni prima della drammatica caduta della cittadina di Avdiivka, Budanov ha sostenuto che la Russia spinga i coscritti a compiere assalti suicidi, che impieghi più proiettili d'artiglieria di quanti ne possa produrre e che schieri sul campo carri armati sempre più vetusti. Il capo dell'intelligence ucraina ha inoltre affermato che gli attacchi missilistici sulle città ucraine "sono calati" nelle ultime settimane, perché la Russia sarebbe anche a corto di missili. Per questa ragione, a detta di Budanov, la Russia faticherà a conseguire l'obiettivo di occupare la totalità delle regioni di Donetsk e Luhansk entro la fine del 2024. "Non ne hanno la forza", ha affermato l'ufficiale ucraino. (segue) (Was)