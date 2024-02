Papua Nuova Guinea: polizia, dopo violenze tribali tornata una calma relativa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza tribale nella regione di Enga si è intensificata dopo le elezioni del 2022 che hanno confermato l'amministrazione del primo ministro James Marape. Le elezioni e le accuse di brogli e anomalie nel processo hanno alimentato violenze in tutto il Paese. Il governatore di Enga, Peter Ipatas, aveva già denunciato nei giorni scorsi segnali di una imminente lotta tribale. Sul piano provinciale, sapevamo che questa lotta sarebbe scoppiata e abbiamo avvertito le forze di sicurezza la settimana scorsa per assicurarci che prendessero le misure appropriate ed evitare che ciò accadesse", ha detto Ipatas ai media australiani. Il governatore ha definito le violenze "un evento molto, molto triste per noi nella provincia e assai negativo per il Paese". (Res)