Forza Italia: Tajani, nostra proposta politica è di "serietà e affidabilità"

- Per Forza Italia, la parola d'ordine per arrivare all'obiettivo di ottenere il "dieci per cento alle europee" e il "venti per cento" alle politiche, è "serietà". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Tg2 Post". A fronte delle tante difficoltà - dalle guerre ai confini del'Europa, alle tensioni nel Mar Rosso ma anche ai problemi economici, "fortunatamente qui meno complicati che altrove" -, gli italiani hanno bisogno di certezze, di persone serie, credibili, affidabili e responsabili. Di una classe dirigente che sappia fare il suo dovere: amministrare bene, senza urlare o fare promesse roboanti", ha detto Tajani definendo Forza Italia una "forza tranquilla". Anche perché "a livello europea siamo il Partito popolare", una "garanzia di stabilità. E in questa fase la stabilità è un elemento fondamentale". (Res)