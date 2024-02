Europee: Tajani, serve votare perché Ue va cambiata ma è più importante di quanto si pensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Votare alle prossime europee è importante perché l'Unione non ha certo sempre funzionato e va "certamente cambiata" ma "conta molto più di quanto si pensa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Tg2 Post". "L'Europa è molto più importante di quanto si pensi. L'80n per cento delle norme che vengono approvate dal parlamento italiano sono attuazione di normative europee. È importante quindi che le leggi che vengono fatte non danneggino il nostro Paese", ha detto Tajani riportando l'importanza "di scegliere buoni rappresentanti e fare un voto utile", dando forza elle "famiglie politiche che contano". In questo senso, ha rimarcato il vicepremier, un eurodeputato di Forza Italia conta "perché entra nella famiglia del Partito popolare europeo", quello che "dà le carte" al momento d decidere l'agenda legislativa. "Certamente l'Europa va cambiata. Non sempre ha funzionato è stata troppo rigorista in passato e poco pragmatica su questioni come il cambiamento climatico", ha detto. (Res)