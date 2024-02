Fmi-Argentina: vicedirettore Gopinath in settimana a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista e prima vicedirettore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gita Gopinath, si recherà in Argentina questa settimana per incontrare i funzionari del governo di Javier Milei. Lo ha affermato Julie Kozack, portavoce dell'organizzazione, attraverso il suo account X. "La prima vicedirettore generale Gita Gopinath si recherà in Argentina questa settimana per incontrare funzionari governativi e altri", ha affermato Kozack, che ha spiegato che lo scopo della visita è quello di "conoscere le difficili sfide economiche e sociali dell'Argentina, nonché il suo vasto potenziale". (segue) (Was)