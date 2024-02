Usa: Trump su morte Navalnyj, "orribile, ma ormai anche noi siamo un Paese comunista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tracciato un parallelo tra i numerosi processi a suo carico e la morte di Aleksej Navalnyj, attivista e oppositore politico russo deceduto in carcere nei giorni scorsi. Commentando la morte dell'attivista 47enne, Trump ha parlato di "una vicenda orribile": "(Quella di) Navalnyj è una situazione molto triste", ha dichiarato Trump nel corso di un evento organizzato dall'emittente televisiva "Fox News". "Era un tizio molto coraggioso. E' tornato (in Russia). Sarebbe potuto rimanere all'estero e francamente, se lo avesse fatto, ora starebbe bene, perché (...) in molti temevano che questo potesse accadere", ha detto Trump riferendosi alla morte dell'oppositore russo. L'ex presidente ha sostenuto però che anche negli Stati Uniti l'opposizione politica sia ormai oggetto di forme di persecuzione. (segue) (Was)