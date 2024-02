Usa: Trump su morte Navalnyj, "orribile, ma ormai anche noi siamo un Paese comunista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo trasformando in un Paese comunista sotto molti punti di vista, e del resto guardate: sono il principale candidato dell'opposizione, e vengo incriminato - prima non avrei neanche potuto immaginare che accadesse - vengo incriminato quattro volte. Ho otto o nove processi, e tutto perché sono in politica. Mi hanno incriminato per totali ridicolaggini", ha sostenuto l'ex presidente. Commentando la recente condanna per frode al pagamento di 533 milioni di dollari inflittagli da un tribunale di New York, in particolare, Trump ha aggiunto che "è una forma di (quanto accaduto a) Navalnyj. E' una forma di comunismo o di fascismo", ha sostenuto l'ex presidente. (Was)