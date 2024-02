Usa: elezioni Congresso, Partito democratico ha raccolto 9,5 milioni di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la campagna congressuale del Partito democratico degli Stati Uniti (Dccc) ha annunciato ieri di aver raccolto donazioni per 9,5 milioni di dollari nel solo mese di gennaio. Stando a un comunicato diffuso dal partito, i fondi raccolti a gennaio portano il totale delle donazioni politiche sinora ricevute in vista delle elezioni di novembre a 52 milioni di dollari. "I Repubblicani alla Camera hanno iniziato l'anno continuando a dare priorità ai giochi politici anziché alle soluzioni bipartisan, continuando nel frattempo a spingere il governo (federale) verso un altro shutdown", afferma la nota firmata dalla presidente del Dccc, Suzan DelBene. (segue) (Was)