Usa: elezioni Congresso, Partito democratico ha raccolto 9,5 milioni di dollari a gennaio (3)

- Il terzo distretto congressuale di New York è uno dei cinque dello Stato ad aver votato in favore del presidente Joe Biden nel 2020, ma nel 2022 aveva eletto alla Camera il repubblicano Santos. Il democratico Suozzi, che nel 2022 non si era ricandidato alla Camera per perseguire invece una candidatura a governatore dello Stato di New York, si è presentato come un moderato disposto a smarcarsi dal proprio partito su determinati temi, e a collaborare se necessario con esponenti del Partito repubblicano. Tra i punti salienti del programma politico di Suozzi figura però anche la tutela del diritto all'aborto. (segue) (Was)