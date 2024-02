Ucraina: "Nyt", centinaia di militari catturati o dispersi dopo il ritiro da Avdiivka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di militari ucraini sarebbero stati catturati o risulterebbero dispersi a seguito della conquista della cittadina di Avdiivka da parte delle forze russe. Lo scrive il quotidiano "New York Times", secondo cui la caduta della cittadina a nord di Donetsk "potrebbe essere più significativa di quanto inizialmente valutato, in un momento in cui le forze armate ucraine sono alle prese con problemi di morale e reclutamento". Secondo il quotidiano, che cita "alti ufficiali e soldati occidentali che combattono per l'Ucraina", quella di Avdiivka potrebbe rivelarsi "una sconfitta devastante, in grado di assestare un duro colpo al morale già vacillante" delle forze di Kiev. Le stime in merito alle perdite subite dall'Ucraina nelle concitate fasi del ritiro da Avdiivka variano, ma due fonti citate dal quotidiano stimano "tra gli 850 e i mille militari catturati dalle forze russe o spariti", una stima "ritenuta accurata dai funzionari occidentali". (segue) (Was)