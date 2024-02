Ucraina: "Nyt", centinaia di militari catturati o dispersi dopo il ritiro da Avdiivka (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New York Times" esprime riserve in merito alla valutazione espressa pubblicamente dai funzionari statunitensi, secondo cui la perdita di Avdiivka non rappresenterebbe una sconfitta significativa per l'Ucraina: tale valutazione, scrive il quotidiano, non tiene conto della perdita di centinaia di militari durante la ritirata, un fattore "che potrebbe modificare il calcolo strategico". Il quotidiano ricorda infatti che il morale delle forze ucraine "stava già calando a causa del fallimento della controffensiva dello scorso anno e della rimozione del comandante in capo", Valery Zaluzhny. Anche per questa ragione, Kiev faticherebbe sempre più ad arruolare nuovi soldati: i vertici delle forze armate ucraine hanno dichiarato di voler mobilitare altri 500mila uomini, ma "la richiesta si è scontrata con resistenze politiche ed è bloccata in parlamento". La cattura di centinaia di militari, "specialmente uomini con esperienza sul campo, renderebbe più acuto il fabbisogno di personale e complicherebbe ulteriormente gli sforzi di reclutamento", avverte il quotidiano statunitense. (Was)