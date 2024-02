Giappone: aumentano casi di balene decedute, possibile correlazione col riscaldamento globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone occidentale registra sempre più casi di balene decedute al largo delle sue coste. Gli episodi si verificano in particolare nella Baia di Osaka, nota per il fondale accidentato, spesso paragonato ad un labirinto. Secondo gli esperti, il riscaldamento globale influirebbe sulle capacità di orientamento dei cetacei, e li spingerebbe a entrare più spesso nella baia, da cui faticherebbero poi ad uscire: lunedì la carcassa di un capodoglio lungo quasi 14 metri, e dal peso compreso tra 25 e 30 tonnellate, è stato rinvenuto a seguito di avvistamenti al largo di Kobe e della prefettura di Hyogo. Secondo le locali autorità portuali, tutti i cetacei recentemente entrati nella Baia di Osaka sono morti dopo aver tentato senza successo di riprendere il largo. La presenza di cetacei nella baia sarebbe aumentata a causa degli effetti del riscaldamento globale sulle correnti del Pacifico, e in particolare sulla Corrente di Kuroshio. (Git)