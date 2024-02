Fmi-Argentina: vicedirettore Gopinath in settimana a Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della prima visita compiuta da un funzionario Fmi dopo la ratifica del nuovo esborso da 4,7 miliardi di dollari, decisa a fine gennaio. Nell'occasione il direttivo del Fondo aveva infatti approvato l'accordo che lo staff aveva raggiunto con Buenos Aires per avere risorse destinate “a sostenere gli importanti sforzi politici intrapresi delle nuove autorità per ripristinare la stabilità macroeconomica e aiutare l'Argentina a riequilibrare la bilancia dei pagamenti". Le risorse hanno permesso al governo argentino di estinguere due rate sul prestito di capitale, per un valore di 2,8 miliardi di dollari. (segue) (Was)