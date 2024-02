Sanità: presentato nuovo Centro per cure palliative pediatriche e terapia del dolore della Regione Veneto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nuovo Hospice Pediatrico sarà realizzato in tremila metri quadri in via Falloppio 17 a Padova: dieci stanze attrezzate, al posto delle quattro attuali, con spazi maggiori per bambine e bambini, per i loro parenti e per il personale sanitario. Il progetto ha un ulteriore tassello: prevede infatti, in un passo successivo, la realizzazione di strutture di accoglienza per i parenti in stretta vicinanza con il nuovo hospice, in via San Massimo, sempre a padova. Il centro sarà realizzato in parte con i fondi finanziati dal Ministero della Salute pari a nove milioni di euro. Ma l’obiettivo da raggiungere, per la ristrutturazione e realizzazione del nuovo “polo”, è di 16 milioni di euro”. (segue) (Com)