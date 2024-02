© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Seduta del consiglio regionale del Lazio: all'ordine dei lavori la proposta di legge sul fine vita. Aula del consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1.301 a Roma (ore 11)VARIE- Protesta dei sindacati Cgil e Uil di Roma e del Lazio in concomitanza con lo sciopero nazionale di 2 ore proclamato in tutta Italia a seguito della morte degli operai in un cantiere a Firenze. Nel Lazio si svolgono cinque presidi davanti le prefetture dei capoluoghi di provincia secondo il seguente calendario: Viterbo in piazza del Plebiscito (ore 11), Latina in piazza della Libertà (ore 15), Rieti in piazza Cesare Battisti (ore 15), Frosinone piazza Vittorio Veneto (ore 15). A Roma l'appuntamento è in piazza Santi Apostoli (ore 16) (segue) (Rer)