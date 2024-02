© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Seminario sulla sentenza della Cassazione Penale sulla responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Interverranno l'avvocato Carlo De Marchis, legale della Consulta Giuridica della Cgil di Roma e del Lazio, Antonio Bevere, ex consigliere supremo della Corte di Cassazione, Valeria Torre, docente di Diritto Penale presso l'Università di Foggia, Tino Magni, senatore e presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Alessandra Ingrao, docente di Diritto del Lavoro presso l'Università Statale di Milano, Angelo Delogu, docente di Diritto del Lavoro presso l'Università di Urbino, Valerio Savio, segretario di Roma di Magistratura Democratica. I lavori saranno conclusi da Francesca Re David, segretaria della Cgil nazionale. Sala Di Vittorio della Cgil nazionale in via Corso d'Italia 25 a Roma (ore 9:30)- Incontri formativi promossi dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma: presentazione del libro "Una pianta per amica. Come affrontare meglio la transizione ecologica con l'aiuto delle nostre piante" di Daniela e Luca Sardella edito da Rai libri. È prevista la partecipazione di: Flavio Pezzoli Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell'Ordine di Roma, Mauro Uniformi Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Sabrina Alfonsi Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, Lucia Leonessi Direttore Generale Confindustria Cisambiente, Alessandro Filippi Direttore Generale Ama Roma. Casino dell'Orologio a Piazza di Siena a Roma (ore 14)- La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea presenta la mostra "Grab the city" nata dalla collaborazione scientifica tra la stessa Galleria Nazionale e il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma. Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma (ore 11) (Rer)