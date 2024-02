Navalnyj: Tajani, ambasciatore russo convocato anche per "segnale" difesa libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non intende interferire nella vita politica degli altri Paesi, ma dinanzi alle minacce "alla libertà e alla democrazia" è importante anche dare "un segnale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando, nel corso della trasmissione "Tg2 Post", la decisione di convocare l'ambasciatore russo in Italia, Aleksej Paramonov, per riferire sulla morte del dissidente, Aleksej Navalnyj. "Vogliamo capire cosa è successo e se ci sono responsabilità", ha detto Tajani anticipando la convocazione del diplomatico, "come stanno facendo in tutta Europa". Un gesto compiuto anche per dare un segnale", ha proseguito, "perché non si può soffocare la libertà e la democrazia. Non tocca a noi interferire nella vita politica degli altri Paesi ma quando si tocca la libertà, quando oppositori finiscono in carcere e muoiono perché uccisi o perché sono portati a morire, c'è qualcosa che non va e abbiamo il dovere" di interessarci. (Res)