Europee: Tajani, elezioni siano occasione per portare Ue a intervenire su grandi scelte

- In vista delle elezioni europee di giugno, l'Unione deve "compiere un passo in avanti" diventando capace di incidere sulle "grandi scelte" come la soluzione dei conflitti in corso. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Tg2 Post". "L'Europa deve compiere un passo in avanti nella direzione di essere più politica, capace di occuparsi meno di sciocchezze e più di essere determinante sulle scelte che si devono compiere", ha detto Tajani rimandando innanzitutto ai due conflitti in corso, quello in Medio Oriente e quello tra Russia e Ucraina. Anche per questo "insistiamo sulla necessità di avere un esercito europeo e una vera difesa europea, per aumentare il proprio ruolo all'interno della Nato" ma anche per svolgere a pieno ill ruolo di "portatore di pace". (Res)