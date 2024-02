Sardegna 2024: Todde e Schlein a Cagliari, possibile battere destre, decisi a dare svolta all'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'occasione per far capire al popolo di centrosinistra che siamo uniti e coesi e decisi a dare una svolta alla Sardegna. Così la candidata presidente del Campo Largo, la coalizione a trazione Partito Democratico-Movimento 5 Stelle all'appuntamento di questa sera a Cagliari davanti al folto pubblico di militanti e candidati accorsi al Teatro Massimo di Cagliari. Con lei la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein e il segretario regionale dem Piero Comandini. A dialogare con loro il giornalista Luca Telese. “E' stata una campagna elettorale condotta sui territori – ha spiegato Todde, 90 tappe nelle quali abbiamo ascoltato i problemi dei sardi, sia di quelli che vivono nelle città che di quelli che risiedono nelle piccole comunità. E proprio le piccole comunità abbiamo ascoltato con maggior attenzione ai loro problemi. Sanità, trasporti, continuità territoriale, sono tematiche riguardano tutti ma, secondo noi, la periferia deve diventare centrale nella politica sarda”. Todde ha poi toccato il tema dei commenti sessisti di un candidato del nord Sardegna e ha invocato “rispetto per la donna e la sua dignità”. Quanto al premier Giorgia Meloni, attesa domani a Cagliari, Todde le ha rivolto una frecciata: “Non bastano le passerelle di un giorni”, ha detto la candidata del Campo Largo che sul tema dei trasporti ha insistito particolarmente sulla necessità di cambiare il modello di continuità territoriale attualmente in vigore “frutto dell'incapacità della Giunta Solinas” e per farlo occorre “trattare con l'Unione Europea, così come fanno gli altri paesi, con dati e numeri alla mano, con credibilità”. Per la Todde, è urgente l'avvento “una nuova classe dirigente che sia colta, capace, istruita” e per far questo occorre “investire sull'istruzione dei nostri ragazzi. La destra vuole demolire l'istruzione pubblica”. (segue) (Rsc)