Usa: sparatoria a Kansas City durante la parata del Super Bowl, incriminati due uomini

- Due uomini sono stati incriminati per omicidio nel quadro delle indagini sulla sparatoria avvenuta il 14 febbraio a Kansas City, in Missouri, durante la parata organizzata per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl. I due responsabili della sparatoria, a seguito della quale una persona è morta e più di 20 sono rimaste ferite, sono stati identificati dalle autorità giudiziarie: si tratta di Dominic Miller e Lyndell Mays. Entrambi sono stati accusati di omicidio di secondo grado, possesso e uso illegale di arma da fuoco. La cauzione è stata fissata ad un milione di dollari. Secondo le autorità, la sparatoria sarebbe avvenuta a seguito dell'alterco di uno dei due con una terza persona. (Was)