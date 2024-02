Stellantis: Appendino (M5s), Urso riferisca in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Urso deve venire a riferire su Stellantis. Lo ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Chiara Appendino chiedendo al ministro Urso di venire a riferire in aula sulla vicenda Stellantis. “È sempre più urgente – ha proseguito –, non solo per le preoccupazioni che stanno vivendo i lavoratori nel leggere le notizie, nell'incertezza totale di un gruppo che sta disinvestendo; non solo per tutte quelle piccole e medie imprese che stanno vivendo sulla loro pelle ciò che significa perdere le commesse perché un grande gruppo sta abbandonando sempre di più l'Italia, nonostante i tanti aiuti che ha avuto da questo paese; non solo per le tante crisi aziendali che stiamo vivendo, in tutta Italia perché non è una questione che riguarda solo il Piemonte”. “Abbiamo sentito questo governo riempirsi la bocca con il Made in Italy e parlando di imprese – ha sottolineato –, ma in realtà non c'è alcuna politica industriale né la tutela del made in Italy, c'è invece la presa in giro di tanti lavoratori”. “E allora mi aspetto che un ministro degno di questo paese venga qui, ci metta la faccia, gestisca le transizioni ecologiche, gestisca le crisi aziendali, gestisca le politiche industriali e non lasci che un'azienda così importante non risponda di ciò che sta facendo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici", ha concluso. (Rin)