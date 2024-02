Usa: ex informatore Fbi ammette contatti con intelligence russa, hanno diffuso storie su Hunter Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo, 43 anni, è stato arrestato il 15 febbraio all'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada, e incriminato per avere mentito alle autorità federali e ostruzione alla giustizia da un gran giurì federale nel distretto giudiziario centrale della California. Secondo il dipartimento della Giustizia, Smirnov avrebbe fornito informazioni false all'Fbi durante diverse interlocuzioni avvenute nel giugno del 2020, accusando Burisma di avere pagato cinque milioni di dollari ciascuno a Joe Biden e al figlio Hunter, che all'epoca era anche uno dei consiglieri di amministrazione, in cambio di diversi favori all'azienda. L'incriminazione dell'ex informatore rappresenta un colpo importante per le indagini avviate dai repubblicani al Congresso per tentare di avviare una procedura di impeachment contro Biden. (segue) (Was)