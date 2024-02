Sanità: presentato nuovo Centro per cure palliative pediatriche e terapia del dolore della Regione Veneto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come istituzioni, abbiamo il dovere di fare di più. La vita è un valore che non ha prezzo. Il nostro compito deve essere quello di implementare le cure palliative, anche e soprattutto in ambito pediatrico, e quindi privilegiare il diritto alla cura e all’assistenza, per assicurare la migliore vita possibile a chi soffre”, ha detto il senatore Antonio De Poli intervenendo, stamane in Senato alla conferenza stampa da lui promossa. “Da oggi qui in Senato parte un appello di associazioni e famiglie. Mi ha colpito una frase pronunciata da uno dei genitori: la vita inizia dove finisce la paura. Come è stato evidenziato, c’è una sfida da vincere: concentrarsi sulla vita del paziente, che ha sempre una dignità. Padova è stata la prima città, in Italia, ad ospitare una struttura di questo tipo che è un modello a livello nazionale, in quanto risponde ad una presa in carico globale dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Ecco perché è importante promuovere questa iniziativa, che è sostenuta anche dalla Regione Veneto. Il 7 febbraio scorso, infatti, il progetto è stato approvato dal Crite. Dobbiamo fare rete e proseguire in questa direzione per raggiungere l’obiettivo”, ha concluso. (segue) (Com)