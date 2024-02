Navalnyj: Tajani, da moglie dissidente il messaggio è di andare avanti con le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio arrivato da Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo Aleksej Navalnyj, morto in carcere la settimana scorsa, è quello di "andare avanti" con la pressione su Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Tg2 Post", reduce da un incontro a Bruxelles, proprio con Navalnaya. "Il suo messaggio è stato quello di continuare, andare avanti con le sanzioni. E lei ci ha assicurato che andrà avanti nella sua battaglia raccogliendo l'eredita del marito per difendere libertà e democrazia in Russia, e avere una Russia diversa", ha riassunto Tajani. La Russia "sente molto il peso delle sanzioni, soprattutto quelle economiche e finanziarie", ha aggiunto il ministro sottolineando, d'intesa con la moglie del dissidente, le difficoltà che queste possono arrecare "ai magnati che vivono fuori dai confini della Federazione". (Res)