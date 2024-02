Sardegna: Schlein, unico modo per battere destra è votare Todde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna “l'unico modo per battere la destra è votare Alessandra Todde e la coalizione che sosteniamo”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di “diMartedì” condotto da Giovanni Floris, in onda questa su La7. “Non c'è un'altra coalizione nel centrosinistra, c'è una scelta personale, individuale, che rispetto, non condivido perché aiuta la destra. Se vogliamo battere la destra qui bisogna fare questa scelta”, ha concluso. (Rin)