Argentina-Usa: ministro Economia Caputo riceve senatore repubblicano Rubio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Luis Caputo, ha ricevuto il senatore degli Stati Uniti per il Partito repubblicano Marco Rubio e l'ambasciatore di in Argentina, Marc Stanley. Lo afferma un comunicato del ministero dell'Economia di Argentina. Caputo e Rubio hanno parlato del rapporto bilaterale e "delle riforme che il governo nazionale sta attuando per organizzare l'economia", spiega il documento. In questo senso, il ministro ha fornito al senatore i dettagli del programma economico. "Entrambi concordano sull'enorme interesse che la politica del presidente Javier Milei ha suscitato nel mondo", afferma il governo argentino. (Abu)