Usa: ex informatore Fbi ammette contatti con intelligence russa, hanno diffuso storie su Hunter Biden

- L'ex informatore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) Alexander Smirnov, incriminato il 15 febbraio scorso dalle autorità federali per avere mentito al governo sulla presunta corruzione di Joe Biden e del figlio Hunter da parte della compagnia energetica ucraina Burisma, ha dichiarato che le agenzie di intelligence della Federazione Russa sarebbero "coinvolte nella diffusione di una storia" sul figlio del presidente. Gli ultimi atti giudiziari depositati dal procuratore speciale David Weiss, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini sugli affari della famiglia Biden e responsabile dell'incriminazione di Smirnov, sono i primi in cui si fa riferimento ad un coinvolgimento di Mosca nella vicenda. Stando ai documenti, Smirnov avrebbe ammesso che "funzionari legati all'intelligence russa" sarebbero "coinvolti nella diffusione di una storia su Hunter Biden". (segue) (Was)