Usa: ex informatore Fbi ammette contatti con intelligence russa, hanno diffuso storie su Hunter Biden (3)

- Le accuse di Smirnov, mai dimostrate, sono infatti il punto focale dell'inchiesta avviata dai repubblicani nell'estate del 2023, quando il senatore Chuck Grassley e il comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti hanno pubblicato un documento in cui vengono descritte le interlocuzioni dell'Fbi con una "fonte confidenziale non specificata", di cui all'epoca non si conosceva il nome. Secondo Smirnov, Burisma avrebbe pagato milioni di dollari e incluso Hunter Biden nel Cda per sfruttare l'influenza del padre, che all'epoca serviva come vicepresidente per l'amministrazione Obama, e proteggere la società da eventuali problemi giudiziari. Nella trascrizione, Smirnov fa riferimento proprio ad una indagine avviata nei confronti di Burisma dall'ex procuratore generale ucraino Viktor Shokin, che Biden (all'epoca vicepresidente) ha pubblicamente accusato di corruzione, minacciando di bloccare finanziamenti per un miliardo di dollari all'Ucraina se le autorità di Kiev non ne avessero disposto il licenziamento. (Was)