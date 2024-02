Sardegna 2024: Todde e Schlein a Cagliari, possibile battere destre, decisi a dare svolta all'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, la segretaria Pd, Elly Schlein, si è detta ottimista sulla tornata elettorale dal momento che, parole sue “ho trovato un clima completamente diverso rispetto alla mia visita di una settimana fa. Ora – ha detto – la destra ha paura e fa bene ad averla”. Schlein ha individuato nell'astensionismo l'avversario principale da battere: “I sardi – ha detto – si devono riprendere in mano il loro futuro, l'Isola non merita il disastro combinato in cinque anni dalla destra e da Solinas, disastro del quale sono coscienti dal momento che non hanno riproposto il governatore uscente. Il punto è che i partiti che sostengono Paolo Truzzu sono gli stessi che sostenevano Solinas e uguali sono le persone”. La segretaria Pd ha poi toccato il tema della sanità che, ha detto “difenderemo da tagli e privatizzazione: l'Isola è diventata l'ultima regione italiana in questo settore. Occorre investire sulla sanità pubblica e territoriale e occorre sbloccare assunzioni personale. La destra vuole smantellare la sanità pubblica a favore di quella privata bloccando i finanziamenti”. In particolare, Schlein ha sottolineato che “non vanno abbandonate le aree interne dell'Isola nelle quali vanno portati servizi per contrastare lo spopolamento”. Sul tema del lavoro, la segretaria Dem è tornata sulla necessità di battersi per il salario minimo e sul fatto che il lavoro non deve essere “povero e precario”. Il lavoro, secondo Schlein, si costruisce anche con nuove opportunità di impresa: “Servono bandi adeguati – ha detto – che consentano di spendere al meglio i fondi europei”. (Rsc)