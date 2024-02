Milleproroghe: M5s, centrodestra calpesta Parlamento e fa scempio Istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo abbandonato per protesta l'Aula della X Commissione del Senato insieme alle altre opposizioni perché non possiamo più tollerare l'atteggiamento della maggioranza, che svilisce il confronto democratico”. Lo hanno dichiarato i senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali. “Nonostante ci fosse pervenuta comunicazione che il termine degli emendamenti al Milleproroghe sarebbe stato alle 18 di oggi – hanno proseguito –, un'ora dopo il centrodestra si è riunito 'con il favore delle tenebre', ci ha convocato con un semplice sms per la riunione di Commissione, dove però abbiamo scoperto che la fase emendativa era già conclusa. Questo significa che quello che ci arriverà sarà un testo blindato, senza la possibilità di proporre modifiche”. “In pratica – hanno concluso –, la maggioranza ha superato il bicameralismo, instaurando un monocameralismo di fatto, calpestando come sempre il Parlamento e facendo per l'ennesima volta scempio delle istituzioni democratiche". (Rin)