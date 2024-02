Fmi-Argentina: vicedirettore Gopinath in settimana a Buenos Aires (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune mosse adottate nelle fasi iniziali, l’eliminazione dei controlli sui prezzi preesistenti e la correzione del disallineamento dei cambi, avranno "un impatto inflazionistico, rendendo ancora più profonda la contrazione dell’attività già in corso". Tuttavia, secondo il Fondo, una "volta portate a compimento le politiche e ricostruita la credibilità", si legge ancora, "si dovrebbe assistere a un graduale processo di disinflazione, accompagnato da un ulteriore rafforzamento della posizione esterna e da una possibile ripresa della produzione, della domanda e dei salari reali. Date le grandi incertezze, le autorità si impegnano a ricalibrare le politiche secondo necessità per raggiungere gli obiettivi del programma". (Was)