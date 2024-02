G7: Meloni presiede vertice sabato, al centro Ucraina e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimettere al centro della discussione l’Ucraina, con la possibilità di un inasprimento delle sanzioni nei confronti della Russia, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento da Paesi terzi. È questo, a quanto si apprende da fonti diplomatiche italiane, uno degli obiettivi del summit del G7 convocato in videoconferenza per sabato 24 febbraio, nel secondo anniversario dell’invasione russa. L’obiettivo, sempre a quanto si apprende, sarebbe dunque quello di stringere e inasprire il regime di sanzioni contro il Cremlino, senza inserirne di nuove, ma anche di ribadire l’impegno sul tema dei grandi della Terra, guardando così avanti rispetto alla narrativa di “un Occidente stanco” rispetto al conflitto in corso. L’incontro, che dovrebbe durare circa un’ora e mezza, vedrà l’intervento in videocollegamento anche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a cui farà seguito la discussione dei leader. (segue) (Rin)