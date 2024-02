Mare: Acampora (Assonautica italiana), dare centralità ad economia blu per sviluppo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dare centralità all’economia del mare mettendo in campo l’idea della nostra nazione marittima e riportando al centro del dibattito politico il nostro mare, è un qualcosa che non avveniva da anni e per il quale va dato atto del prezioso lavoro portato avanti dal ministro Musumeci in questo senso”. Lo ha dichiarato il presidente di Assonautica italiana, Giovanni Acampora, intervenuto in occasione degli Stati generali della portualità turistica italiana organizzati da Assonat in collaborazione con Assonautica. “Oggi – ha proseguito – la rotta sta cambiando perché finalmente vengono messi a terra dei risultati concreti. Abbiamo cominciato con il Piano del mare che ha visto lavorare uniti tutti gli stakeholder, sia pubblici che privati, verso un unico obiettivo. Oggi guardiamo con orgoglio al Blue forum di Gaeta, giunto alla sua terza edizione. Un appuntamento, tanto atteso, divenuto ormai centrale per il Sistema mare, in programma dal 10 al 13 aprile prossimi, nel quale si parlerà principalmente di formazione”. “Abbiamo bisogno di competenze per far crescere le nostre imprese. Su questi temi non ci sono solisti, vince il gioco di squadra ed io sono certo che porteremo a casa il risultato”, ha concluso. (Rin)