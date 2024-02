Enel: colloca bond da 900 milioni, ordini per oltre tre miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cedola fissa è pagabile annualmente in via posticipata nel mese di maggio, a partire da maggio 2024. Il prezzo di emissione è fissato al 99,454 per cento e il rendimento effettivo alla prima reset date è pari a 4,875 per cento per anno. La data prevista per il regolamento è il 27 febbraio 2024. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Si prevede, inoltre, che agli stessi venga assegnato da parte delle agenzie un rating di Baa3/Bb+/Bbb- (Moody's/S&P's/Fitch) e un equity content pari al 50 per cento. L'emissione è stata supportata da un consorzio di banche nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunner, Bbva, Bnp Paribas, Bank of America, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, HsbcC, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, J.P. Morgan, Natwest Markets, Santander e Unicredit. (Com)