- Scatta l'allarme antincendio e, questa sera, la stazione Metro C della stazione Gardenia a Roma è stata evacuata. Portati in salvo tutti i passeggeri che errano sulle banchine, dalle verifiche è emerso che a far scattare l'allarme sarebbe stato il fumo di alcune sigarette. Stabilito il motivo dell'allarme, la stazione è stata riaperta. (Rer)