Gaza: Usa contestano commenti di Lula contro Israele, nessun genocidio nella Striscia

- Gli Stati Uniti non sono d'accordo con i recenti commenti del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, il quale ha paragonato l'operazione israeliana nella Striscia di Gaza al genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. "Non siamo d'accordo, e non crediamo che ci sia in corso un genocidio nella Striscia di Gaza", ha detto. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha invitato oggi Lula a fare le sue scuse per i suoi commenti. In un messaggio su X, redatto in portoghese, il capo della diplomazia israeliana scrive: "Milioni di ebrei in tutto il mondo aspettano le tue scuse. Come osi paragonare Israele a Hitler? È necessario ricordarti cosa ha fatto Hitler? Portò milioni di persone nei ghetti, rubò le loro proprietà, li usò come lavoratori forzati e poi, con infinita brutalità, cominciò ad ucciderli sistematicamente. Prima con colpi di pistola, poi con il gas. Un'industria per lo sterminio degli ebrei, in modo ordinato e crudele". (segue) (Was)