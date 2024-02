Gaza: Usa contestano commenti di Lula contro Israele, nessun genocidio nella Striscia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo messaggio, Katz ricorda quanto avvenuto il 7 ottobre, dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele e scrive: "Israele ha intrapreso una guerra difensiva contro i nuovi nazisti che hanno assassinato ogni ebreo che incontravano. A loro non è importato se erano anziani, neonati, disabili. Hanno ucciso una ragazza su una sedia a rotelle. Hanno rapito i bambini. Se non avessimo avuto un esercito, avrebbero ucciso altre decine di migliaia di persone". "Che imbarazzo. Il tuo paragone è promiscuo, delirante. Una vergogna per il Brasile e uno sputo in faccia agli ebrei brasiliani. Non è troppo tardi per imparare la storia e chiedere scusa. Fino ad allora rimarrai una persona non grata in Israele", conclude. (segue) (Was)