Gaza: Usa contestano commenti di Lula contro Israele, nessun genocidio nella Striscia (4)

- "Le parole del presidente del Brasile sono vergognose e allarmanti", aveva ribattuto da subito il primo ministro di Israele, Benyamin Netanyahu, in una nota. Lula "Banalizza l'Olocausto e cercare di danneggiare il popolo ebraico e il diritto di Israele a difendersi. Paragonare Israele all'Olocausto nazista e a (Adolf) Hitler significa oltrepassare una linea rossa", ha detto ancora Netanyahu. "Israele combatte per la sua difesa e per assicurarsi il proprio futuro fino alla vittoria completa, e lo fa rispettando il diritto internazionale", spiegando che l'ambasciatore del Brasile in Israele, Frederico Salomao Duque Estrada Meyer, è stato convocato al ministero degli Esteri per ricevere un "severo rimprovero". (segue) (Was)