Usa: busta con polvere bianca alla chiesa del presidente della Camera, autorità indagano

- Le autorità statunitensi hanno avviato una indagine dopo che una lettera contenente polvere bianca è stata consegnata ad una chiesa in Louisiana frequentata dal presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson. Un portavoce del suo ufficio ha riferito all'emittente "Abc" che la lettera è stata consegnata ieri alla Cypress Baptist Church a Benton. "Il presiente vuole ringraziare le forze dell'ordine per avere gestito la situazione con la massima professionalità", ha detto, senza fornire ulteriori dettagli sul mittente e sul destinatario del pacco. Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha pubblicato un comunicato in cui conferma le indagni, specificando che un primo test effettuato sul posto ha dato esito negativo. (Was)