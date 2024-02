Sanità: presentato nuovo Centro per cure palliative pediatriche e terapia del dolore della Regione Veneto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia esistono otto hospice pediatrici funzionanti, per un totale che supera di poco i 30 posti disponibili. 6 sono gli hospice in costruzione, 3 le regioni che hanno attivato tutti anelli della Rete (Domiclio-Hospice pediatrico-Ospedale). In 7 Regioni non vi alcuna risposta assistenziale (Valle D’Aosta – Marche –Umbria –Molise – Abruzzo – Calabria – Sardegna) Nel nostro Paese sono stimati in 35 mila le bambine e i bambini eleggibili a cure palliative pediatriche, e di questi, 11 mila, hanno bisogno di cure specialistiche. E ogni anno il numero dei minori che hanno bisogno di questo tipo di assistenza aumenta del cinque per cento. “Far vivere nel miglior modo possibile bambini e ragazzi con patologie dalle quali non potranno guarire. Questa è la nostra sfida. Perché un paziente di questo tipo può vivere a lungo e ha il diritto di essere assistito, seguito da personale qualificato, in strutture idonee dove anche le famiglie possano essere sostenute”, ha affermato il Giuseppe Zaccaria, presidente de “La Miglior Vita Possibile”, Onlus che da anni si occupa di sostenere le cure palliative pediatriche e che oggi ha presentato in Senato il progetto del Nuovo Hospice Pediatrico Centro di Riferimento regionale per le Cure Palliative pediatriche e terapia del dolore della Regione Veneto (segue) (Com)