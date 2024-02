Sanità: presentato nuovo Centro per cure palliative pediatriche e terapia del dolore della Regione Veneto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Questa esigenza di assistenza e di presa in carico è rapidamente cresciuta nel corso degli anni contemporaneamente all'innalzamento della qualità di vita dei piccoli pazienti, dovute ai progressi della ricerca e al miglioramento delle cure di queste malattie inguaribili", ha detto la professoressa Franca Benini, Responsabile Centro Cure Palliative del Veneto. "E' stimato che ogni anno aumenta del cinque per cento il numero dei pazienti che hanno bisogno dell'assistenza di questo tipo. Con le cure palliative pediatriche è possibile offrire un'assistenza a domicilio, e eventualmente, in strutture residenziali dedicate (hospice pediatrici) per brevi periodi se necessario, cosa che migliora notevolmente la qualità di vita del bambino e della sua famiglia. E' possibile rispondere ai principali bisogni del bambino malato e di tutta la sua famiglia, anche a livello organizzativo e sociale: la propria stanza dei giochi, la festa di compleanno, i compagni di scuola, il mantenimento del lavoro e la vita di coppia. Inoltre è possibile ottimizzare le risorse; la rete di cure palliative pediatriche, secondo studi internazionali, riesce a dare buona assistenza e qualità di vita abbattendo i costi", ha concluso.