Russia: amministrazione Biden ha contattato Mosca per fermare sviluppo nuova arma anti-satellite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di una nuova arma nucleare anti-satellite da parte dei russi è stato denunciato inizialmente dal presidente della commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Turner, il quale ha pubblicato nei giorni scorsi una dichiarazione in cui parla di una "grave minaccia per la sicurezza nazionale", successivamente imputata alla nuova capacità militare di Mosca. Dopo la pubblicazione della nota di Turner, in cui il deputato dell’Ohio ha invitato la Casa Bianca a declassificare le informazioni a riguardo e aggiornare il Congresso, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, si è affrettato ad organizzare un incontro per aggiornare i membri della commissione. “Si tratta di capacità militari che sono ancora in via di sviluppo, e sebbene siano preoccupanti non rappresentano una minaccia diretta alla nostra sicurezza: non sono armi in grado di attaccare le vite umane o portare distruzione sulla Terra”, ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing organizzato con i giornalisti il 15 febbraio. (Was)