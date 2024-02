Fine vita: in Lombardia progetto di legge assegnato a Commissioni "Affari istituzionali" e "Sanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani ha assegnato questa sera alle Commissioni "Affari istituzionali" e "Sanità" il progetto di legge sul fine vita che si pone l'obiettivo di regolamentare il suicidio assistito promosso dall'Associazione Luca Coscioni: i promotori del disegno di legge avevano depositato il testo in Consiglio regionale accompagnato da 8.181 firme. "Preso atto delle verifiche fatte dagli uffici competenti, nei giorni scorsi come Ufficio di Presidenza ci siamo pronunciati per l'ammissibilità formale e procedurale del progetto di legge, che proseguirà ora il proprio iter nelle Commissioni consiliari Affari istituzionali e Sanità. Ho deciso di affidare il progetto di legge a queste due Commissioni in quanto entrambe presentano profili di competenza specifici che le indicano e le individuano come referenti" spiega il Presidente Federico Romani. Le due Commissioni, presiedute rispettivamente da Matteo Forte e Patrizia Baffi (FdI), esamineranno e discuteranno il provvedimento in seduta congiunta e sempre in seduta congiunta si esprimeranno nel merito: le due Commissioni hanno un tempo massimo di nove mesi entro il quale dovranno pronunciarsi. (Com)