Navalnyj: Ue convoca incaricato Affari russo, "indagine sia trasparente e indipendente"

- Dopo la morte del dissidente russo Aleksej Navalnyj, il direttore generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) per l'Europa orientale, la Russia, l'Asia centrale, la cooperazione regionale e l'Osce, Michael Siebert, ha convocato a Bruxelles l'incaricato d'Affari della missione della Federazione russa presso l'Unione europea, Kirill Logvinov. Lo si apprende da una nota del Seae. "L'Ue ha espresso la propria indignazione per la morte del politico dell'opposizione russa, Aleksej Navalnyj, la cui responsabilità finale ricade sul presidente Putin e sulle autorità russe. Il direttore generale Siebert ha invitato la Russia a consentire un'indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte improvvisa di Aleksej Navalnyj", si legge nel comunicato. L'Ue, continua il testo, "ha esortato la Russia a rilasciare la salma alla famiglia senza ulteriori ritardi e a permettere alla famiglia di organizzare un funerale". Durante la convocazione del diplomatico russo "il direttore generale Siebert - conclude la nota - ha ribadito che la Russia deve rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti gli altri prigionieri politici, nonché tutte le persone detenute nelle città della Russia nel rendere omaggio ad Aleksej Navalnyj". (Beb)