Gaza: Save the Children, senza risoluzione Onu la vita di 1 milione di bambini è in pericolo

- Dopo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha approvato la risoluzione proposta dall’Algeria per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, “la vita di almeno un milione di bambini rimane a rischio a causa dei combattimenti, della fame e delle malattie, oltre che per il grave disagio mentale causato da mesi di guerra”. È quanto denuncia un comunicato stampa di Save the Children. La notizia giunge mentre il bilancio delle vittime tra i bambini di Gaza supera i 12.400, secondo il ministero della Sanità di Gaza, e almeno 36 in Israele, secondo le Nazioni Unite, nonché dopo che il governo di dello Stato ebraico ha annunciato la volontà di lanciare un’offensiva sulla città più meridionale della Striscia, Rafah. “Più di 1,3 milioni di civili palestinesi, tra cui più di 600 mila bambini, sono ora intrappolati lì, senza un altro posto dove fuggire, dopo aver seguito gli ‘ordini di evacuazione’ emessi da Israele che li indirizzavano verso l'area, con la falsa premessa che sarebbe stata sicura. Nessun luogo di Gaza è sicuro”, si legge nel comunicato. (segue) (Res)