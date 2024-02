Gaza: Save the Children, senza risoluzione Onu la vita di 1 milione di bambini è in pericolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconcertati nell'apprendere di questo nuovo fallimento, l'ennesimo da parte della comunità internazionale. Dopo più di quattro mesi di violenze incessanti, non abbiamo più parole per descrivere ciò che stanno passando i bambini e le famiglie di Gaza, né gli strumenti per rispondere in modo adeguato.", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children nei Territori Palestinesi. "L'entità della morte e distruzione è enorme, mentre i carri armati sono pronti a entrare a Rafah, dove la maggior parte della popolazione di Gaza è stata costretta a fuggire a causa della fame e delle malattie, questa guerra sta per entrare nella fase più letale possibile”, ha proseguito Lee. “I bambini sono una categoria particolarmente vulnerabile, con diritti e tutele uniche e, come in ogni guerra, stanno pagando il prezzo più alto. E l'incapacità della comunità internazionale di proteggerli - un dovere legale - sta facendo lievitare questo prezzo a una velocità e con dimensioni mai viste prima”. Il comunicato prosegue: “Anche dopo quattro mesi, il più alto organo decisionale delle Nazioni Unite per la pace e la sicurezza internazionale non è stato in grado di farlo. I bambini vengono delusi dagli adulti che dovrebbero proteggerli. È giunto il momento che questi adulti si assumano le loro responsabilità e i loro obblighi legali nei confronti dei bambini, coinvolti in un conflitto in cui non hanno avuto alcun ruolo e che vogliono solo poter vivere". (segue) (Res)