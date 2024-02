Gaza: Save the Children, senza risoluzione Onu la vita di 1 milione di bambini è in pericolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La guerra a Gaza è oggi tra le più sanguinose e distruttive della storia recente e ha portato alla registrazione di una serie di gravi violazioni contro i bambini, secondo Save the Children, che chiede che tutte le parti in conflitto siano aggiunte alla lista degli autori di gravi violazioni contro i bambini nei conflitti armati. "I bambini a Gaza sono stati uccisi e mutilati dalle forze israeliane a un ritmo e su una scala senza precedenti. Circa 12.400 bambini sono stati uccisi e altre migliaia sono "dispersi", presumibilmente sepolti sotto le macerie, senza che la loro morte sia stata registrata", ha affermato Inger Ashing, direttrice di Save the Children International . "A seguito dell'escalation del conflitto, altri 100 bambini palestinesi sono stati uccisi nella Cisgiordania occupata. Negli attacchi del 7 ottobre sono stati uccisi anche almeno 33 bambini israeliani e alcuni di loro sono stati rapiti e tenuti in ostaggio a Gaza, cosa che ha causato grave disagio sia emotivo che psichico", ha proseguito la direttrice.